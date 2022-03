Vera Verão: espetáculo seleciona artista para viver personagem de Jorge Lafond

As inscrições para a seleção do protagonista do espetáculo "JORGE para sempre VERÃO" estão sendo realizadas nesta semana

O núcleo de artistas da Associação Cultural Corpo Rastreado realiza audição para selecionar o protagonista do espetáculo “JORGE para sempre VERÃO”. As inscrições vão até às 12 horas do dia 20 de março e os selecionados serão contatados para estarem com a equipe de produção no dia 23 de março. O espetáculo transformará em peça a vida do ator Jorge Lafond, que representou Vera Verão, um dos principais ícones LGBTs dos anos 1990.

Aline Mohamad, idealizadora do espetáculo, e o dramaturgo Diego Mesquita ficaram responsáveis pela montagem do texto. A direção ficou a cargo de Rodrigo França, autor conhecido por obras como “O pequeno príncipe preto”.

Após o processo de inscrição, a associação Corpo Rastreado selecionará 30 atores para estarem com eles no dia 23 deste mês. A produção informa que não se responsabilizará pela locomoção e hospedagem do elenco durante a audição e os ensaios. Maiores detalhes sobre cachê e temporada, serão acordados com o protagonista selecionado.

Sobre o espetáculo

O texto da peça parte de uma carta enviada por uma prima de Jorge Lafond para ele, na qual continha um pedido de desculpas sobre uma relação que não aconteceu. A prima, na época uma criança, sofreu várias formas de bullying por ser sempre comparada a Jorge e apelidada de “prima do Jorginho".

“Isso cresceu de uma forma tão intensa nessa criança, que aos 10 anos de idade quando ela teve chance de conhecê-lo, ela não quis”, comenta Aline Mohamad sobre o desenrolar da peça.

Ela ainda acrescenta que o espetáculo vai tratar desses “não encontros” da vida atrelados à importância de Vera Verão para a comunidade LGBTQIA+ e para as pessoas que hoje conseguem ser, de fato, quem são.

Aline Mohamad ressalta o quanto a notícia sobre o projeto e as audições foram um “furacão” na sua rotina. “Desde quando eu idealizei o projeto, muitas pessoas se interessaram e quiseram chegar junto pelo furacão que foi Jorge Lafond nesse mundo, e como isso é bom!” afirma ela.

O espetáculo vem como uma forma de homenagear e fazer com que várias pessoas se identifiquem com as lutas diárias contra as inúmeras formas de preconceito presentes na sociedade.

“As questões da nossa sociedade elas reverberam porque a luta está cada vez mais forte, e nós vamos continuar lutando”, completa Aline.

Serviço

Inscrições disponíveis neste formulário

