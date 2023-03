Tomorrowland Brasil 2023 revela primeiras atrações; veja lista

Considerado o maior festival de música eletrônica do mundo, o Tomorrowland retorna para o Brasil este ano. Marcado para ocorrer entre os dias 12 e 14 de outubro, as primeiras atrações do evento foram divulgadas no início da tarde desta terça-feira, 28.

Martin Garrix, Tiesto, Dimitri Vegas & Like Mike, Don Diablo, Afrojack e Steve Angello são alguns dos nomes internacionais referência na música eletrônica confirmados para desembarcarem no País. Sendo realizado no Parque Maeda, no município de Itu, em São Paulo, o festival deste ano é intitulado “The Reflection of Love”.

Dos nomes brasileiros, o Alok tocará mais uma vez no evento. O DJ, inclusive, comemorou o retorno do Tomorrowland quando foram anunciadas as datas no Brasil, ainda em dezembro de 2022.

"A contribuição que o festival deu à minha carreira é incomensurável e, mais que um marco, ele é uma necessidade cultural da nossa atualidade. Seja pra mim como artista, como ao público como espectador", compartilhou Alok na época.

Além de Alok, artistas nacionais como Dubdogz, Cat Dealers, Gui Boratto, Bruno Martini e Aline Rocha estão no line up da edição de 2023 do Tomorrowland Brasil. Novas atrações serão divulgadas em breve.

Tomorrowland Brasil 2023: veja as atrações confirmadas

Acraze, Afrojack, Aline Rocha, Alok, Amber Broos, Anam, Andromedik, Aura Vortex, B Jones, Bakermat, Bassjackers, Blastoyz, Brennan Heart, Brina Knauss, Bruno Be, Bruno Martini, Carola, Cat Dealers, Chapeleiro, Chemical Surf, Coone, Da Tweekaz, Dimitri Vegas & Like Mike, Dino Lenny, DJ Glen, Dj Marky, Don Diablo, Doozie, Dubdogz, Fancy Inc, Fernanda Pistelli, Freedom Fighters, Gui Boratto, Inndrive, Jessica Audiffred, John Newman, Jørd, Liquid Soul, Lost Frequencies, Malifoo, Mandy, Martin Garrix, Mattn, Nervo, Netsky, Nghtmre, Öwnboss, Paul Kalkbrenner, Pontifexx, Pretty Pink, Scorz, Sebastian Ingrosso, Sevenn, Steve Angello, Steve Aoki, Sub Zero Project, Sunnery James & Ryan Marciano, Tiësto, Vinne, Yves V e Zac.

Tomorrowland Brasil 2023: venda de ingressos

Os ingressos para a Tomorrowland Brasil 2023 estarão disponíveis a partir desta quinta-feira, 30, às 10 horas, e as vendas serão realizadas pelo site do Tomorrowland Brasil.

Os valores ainda não foram divulgados.

Tomorrowland Brasil 2023

Quando: 12, 13 e 14 de outubro

Onde: Parque Maeda, Itu - São Paulo

Ingressos disponíveis a partir de quinta-feira, 30, às 10 horas

À venda no site Tomorrowland Brasil

