Cavalo morre em set de Senhor dos Anéis e ONG reage: "Exploração"

O animal morreu antes do início das gravações do dia, de acordo com informações oficiais da plataforma Amazon. Lisa Lange, diretora da PETA, pediu por mudanças

Um dos cavalos usados no set de gravação da série "Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder" morreu na última semana. Durante gravações de cenas da segunda temporada do seriado, o animal veio a óbito, instigando declarações de organizações pelos direitos animais.

De acordo com um dos porta-vozes dos Estúdios Amazon, o motivo da morte do animal foi "insuficiência cardíaca", determinada após a realização de uma "necrópsia independente" por parte da organização da empresa. As informações são da revista Entertainment Weekly.

"O incidente ocorreu pela manhã, enquanto o cavalo estava sendo exercitado antes dos ensaios. (...) As filmagens ainda não haviam começado. Um veterinário e um representante da American Humane Association estavam presentes no momento", informa a nota oficial.

Senhor dos Anéis: cavalo morre no set e ONG de direitos animais se pronuncia

A vice-presidente sênior do PETA, ou Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais, em português, fez declarações sobre a notícia. De acordo com Lisa Lange, as produções cinematográficas precisam cessar o uso de animais vivos nas cenas, optando por ferramentas como a computação gráfica.

"A Peta está convocando os criadores do programa - e todos os outros produtores - para uma missão: não usar cavalos de verdade na série. Se eles não podem evitar a exploração de animais para sua arte, devem encontrar um novo meio, porque ninguém quer ver um derivado para a TV com o tema tormento", disse a representante.

A Organização Não-Governamental, ou ONG, publicou sobre o ocorrido em sua página oficial do Instagram, postagem que acumulou mais de oito mil curtidas e quase 300 comentários.

