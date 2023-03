Festival de Finos Filmes abre inscrições para curtas-metragens

A 10ª edição do Festival de Finos Filmes está com inscrições abertas para curtas-metragens até 1º de maio. A mostra de cinema e política acontece de 21 a 24 de setembro em São Paulo.

Os selecionados irão compor painéis de debates e exibições com temas e convidados diversos. O dinheiro arrecado com a venda de ingressos para o Festival será destinado a instituições sociais.

Edições anteriores contaram com a presença do atual Ministro da Fazenda do Brasil Fernando Haddad, do ator Lázaro Ramos e da cantora e atriz Linn da Quebrada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“O Finos Filmes chega a dez edições com a esperança por um novo Brasil, mas sem abrir mão de sua proposta de problematizar a nossa sociedade. O curta-metragem têm servido como vitrine das angústias e sonhos das novas gerações. Ajudar a reverberar essas vozes e arrecadar recursos para causas sociais seguem como compromissos do festival”, afirma Felipe Poroger, diretor do evento.

Regras

Os filmes devem ser produzidos por cineastas que ainda não fizeram sua estreia em longas-metragens. O Festival aceita curtas desenvolvidos a partir de janeiro de 2021 e que não excedam 20 minutos de duração.

Inscrições para Festival de Finos Filmes

Quando: até 1º de maio

Onde: filmmakers.festhome.com/festival/festival-de-finos-filmes

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui.



Tags