Clínica Jacó terá mutirão de serviços em alusão ao Dia Nacional dos Animais

Nesta quinta, 16, e sexta, 17, a Prefeitura de Fortaleza realiza uma programação alusiva ao Dia Nacional dos Animais. Haverá ações educativas e serviços veterinários, além de mutirão de vacinação antirrábica e testes de triagem para calazar na Clínica Veterinária de Fortaleza - Jacó, das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas.



O evento é realizado em parceria com agentes da Célula de Vigilância Ambiental e Riscos Biológicos (Cevam) da Secretaria Municipal de Saúde. Cães e gatos podem receber a dose anual da vacina a partir dos três meses de idade. Fêmeas prenhes, lactantes ou em seu cio não podem receber a dose.



O tutor deve apresentar o documento de vacinação do animal, mas caso ele não possua, o documento é entregue no local. Para os testes de triagem para leishmaniose, os animais devem ter no mínimo quatro meses. No atendimento, os cães devem estar com guia, coleira e focinheira, enquanto gatos precisam ser levados dentro de caixas de transporte adequadas.

Serviço



Mutirão de vacinação antirrábica e testes de triagem para Leishmaniose

Local: Clínica Veterinária de Fortaleza - Jacó

Endereço: Avenida dos Paroaras, 60 - Passaré

Horário: das 8h às 12h e das 13h às 17h



