Adele anuncia pausa na carreira: "Não vão ouvir falar de mim"

A cantora britânica Adele publicou nas redes sociais as novas datas de sua temporada de shows no teatro The Colosseum, no hotel Caesars Palace, em Las Vegas. A artista voltará a tocar nos fins de semanas no local de junho a novembro. Essas, porém, serão as últimas apresentações de Adele antes de fazer pausa na carreira por tempo indeterminado.

O anúncio da “saída dos holofotes” aconteceu no último sábado, 25, quando realizou o show final da, até então, atual temporada no teatro. “Vou fazer uma pausa e vocês realmente não vão ouvir falar de mim, porque vocês sabem o que eu sou: uma reclusa absoluta”, disse Adele. A fala foi registrada pelo jornal britânico The Sun.

| Leia também | Adele autografa vestido de noiva enquanto canta durante show

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os shows da cantora em Las Vegas começaram em 18 de novembro, depois de terem sido adiados no início de 2022 devido a casos de Covid-19 em sua equipe. Intitulado “Weekends With Adele” (“Fins de semana com Adele”, em português), a iniciativa da intérprete de “Easy On Me” representa uma oportunidade de apresentações mais intimistas. Adele filmará em junho um de seus shows para que fãs de todo o mundo consigam assistir à apresentação.

De acordo com o The Sun, a residência é um “ponto alto” da carreira de Adele e os shows “lhe devolveram um propósito”. “Eu me sinto tão segura aqui. Minha vida é minúscula. Eu não saio de casa e isso é por escolha minha. A minha vida costumava ser enorme quando eu era mais jovem, mas quanto maior é minha carreira, mais assustada e ansiosa eu fico”, relatou.

Sobre o assunto RBD no Brasil: novas datas são anunciadas; vendas iniciam quarta

Shakira e ex-sogra trocaram socos após descoberta de affair

Oasis: Liam chama irmão de ‘nanico’ e diz que Noel deve desculpas

Ela acrescentou: “Nas sextas e nos sábados, fico realmente ansiosa de vir para Las Vegas. É como sair à noite e encontrar meus amigos. Isso me trouxe de volta à vida. Normalmente fico com frio na barriga e nervosa, faço uma pequena oração e cruzo os dedos. Mas, com esses shows, não fico ansiosa. Foram os melhores quatro meses da minha carreira”.



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui.

Tags