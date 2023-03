Adele autografa vestido de noiva enquanto canta durante show

Um casal foi premiado com um autógrafo de Adele no vestido da noiva, e o registro viralizou nas redes sociais. A dupla, que acabara que sair do casamento, foi parabenizado pela artista em um show em Las Vegas, neste fim de semana.

Atualmente trabalhando na residência chamada “Weekends with Adele”, no Caesar's Palace de Las Vegas, Adele estava cantando a música “When We Were Young” quando parou para cumprimentar o casal de noivos que chamou a atenção dela.

Os recém-casados Gaby e Evan foram ao desfile de Adele logo após a cerimônia de casamento. Ao serem parabenizados pela artista no show, a noiva pediu que ela autografasse seu vestido. Sem interromper o show ou desafinar, a cantora assinou o traje.

Um vídeo que registra o momento foi publicado por Gaby com a legenda: “Finais de semana com Adele. Meu mundo está feito - encontrei o amor da minha vida e este homem estava determinado a ter Adele cantando em nosso casamento... Sete anos depois, todos os nossos sonhos se tornaram realidade. Obrigado, Adele, por criar a memória de uma vida para nós".

Evan, por sua vez, divulgou o mesmo vídeo e brincou sobre o próprio nervosismo. “Adele, por favor, desculpe minhas mãos úmidas. Este foi o meu momento de fã mais importante lol. 3/3/23", descreveu.

Adele signs wedding dress of couple who attended her concert right after getting married. pic.twitter.com/2TG9A4R4nA — Pop Base (@PopBase) March 5, 2023

