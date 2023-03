RBD no Brasil: novas datas são anunciadas; vendas iniciam quarta

Os fãs do RBD já podem comemorar. Com os ingressos da “Soy Rebelde Tour” esgotados em tempo recorde, o grupo mexicano divulgou quatro novos shows no Brasil nos dias 10 de novembro, no Rio de Janeiro, e 12, 13 e 19 de novembro, em São Paulo.

O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 27, em e-mail enviado aos fãs da banda. Os ingressos para as novas apresentações serão vendidos a partir desta quarta-feira, 29, no site do Eventim.

Além das novidades, o RBD também atualizou a data do show no Rio de Janeiro, antes seria no dia 19 de novembro e agora está marcado para ocorrer no dia 11 de novembro. O show na capital carioca continuará no Estádio Nilton Santos Engenhão.

RBD no Brasil: confira as datas dos shows

10 de novembro [NOVA DATA]

Onde: Estádio Nilton Santos Engenhão, Rio de Janeiro

11 de novembro [ESGOTADO]

Onde: Estádio Nilton Santos Engenhão, Rio de Janeiro

12 de novembro [NOVA DATA]

Onde: Estádio do Morumbi, São Paulo

13 de novembro [NOVA DATA]

Onde: Estádio do Morumbi, São Paulo

16 de novembro [ESGOTADO]

Onde: Allianz Parque, São Paulo

17 de novembro [ESGOTADO]

Onde: Allianz Parque, São Paulo

18 de novembro [ESGOTADO]

Onde: Allianz Parque, São Paulo

19 de novembro [NOVA DATA]

Onde: Allianz Parque, São Paulo



RBD no Brasil

Quando: ingressos à venda a partir de quarta-feira, 29

Onde: site da Eventim



