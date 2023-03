Juca Chaves, compositor e humorista, morre aos 84 anos

O carioca vivia há décadas em Salvador e era conhecido como "O Menestrel Maldito", apelido que ganhou do poeta Vinicius de Moraes

O músico e humorista Juca Chaves morreu na noite desse sábado, 26, em Salvador. O artista tinha 84 anos e estava internado no hospital São Rafael, na capital baiana.

Ele estava internado há 15 dias com problemas cardiorrespiratórios, segundo a Folha de S. Paulo. A causa da morte não foi divulgada até o momento.

Compositor, músico, humorista e crítico, Juca nasceu em 22 de outubro de 1938, no Rio de Janeiro. Há décadas trocou a cidade natal por Salvador. Ele vivia no bairro de Itapuã com a família.

Era casado há quase 50 anos com Yara Chaves. Ele deixa duas filhas, Marina Morena e Maria Clara.

O corpo de Juca Chaves será cremado neste domingo no Cemitério Bosque da Paz, na capital baiana.

Juca Chaves morre aos 84 anos: mais de 60 anos de carreira

Jurandyr Czaczkes Chaves nasceu no Rio de Janeiro em uma família judaica, em 1938. Ele começou a carreira profissional em 1955, na TV Tupi, com humor ácido e inteligente.

Juca se consagrou como compositor de modinhas e trovas cujas letras traziam irônicas metáforas, especialmente contra a ditadura cívico-militar brasileira (1964-1985). Exilado, viveu seis anos longe do Brasil, entre Portugal e a Itália.

A postura crítica lhe rendeu o apelido de Menestrel Maldito, que ganhou do poeta Vinicius de Moraes.

