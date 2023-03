Drake cancela show no Lollapalooza; DJ Skrillex o substitui

Drake decidiu cancelar a apresentação que faria neste domingo, 26, no Lollapalooza. O cantor canadense deveria encerrar a noite de hoje do evento que ocorre no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, desde a última sexta-feira. Ele não possuía outros shows marcados no Brasil.

A notícia foi dada nas redes sociais do festival, junto do pronunciamento da equipe do artista: “Devido a circunstâncias imprevistas, Drake está sem membros da sua equipe de som e produção, essenciais para a realização do show do Lollapalooza em São Paulo. Drake estava animado para se apresentar para seus fãs no Brasil. Infelizmente, isso está fora de seu controle. Desculpas.”

Para substituir a voz de hits como “Hotline Bling”, “One dance” e “God 's Plan”, o DJ Skrillex, conhecido pelo som dubstep e Eletronic Dance Music (EDM), assume o horário deixado por Drake.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O terceiro dia de Lolla ainda conta com outras atrações internacionais, como a catalã Rosalía e o DJ Fred Again. No mesmo horário em que Drake se apresentaria no palco Budweiser, a banda Cigarettes After Sex ocupará o palco Adidas.



O Lollapalooza permitirá que compradores que não queiram ir ao festival após o cancelamento peçam o reembolso do valor do ingresso, porém não poderão acessar o festival no domingo.

Sobre o assunto Lollapalooza 2023: programação hoje, domingo, 26 de março (26/03)

Lollapalooza Brasil 2023: Billie Eilish e Maisa gravam encontro

Lollapalooza Brasil 2023 usa trabalhadores em situação de escravidão

Lollapalooza 2023 ao vivo: saiba onde assistir de casa aos shows

Tags