O Exorcista: Linda Blair reprisará papel em sequência do filme

A atriz Linda Blair, conhecida como a jovem possuída Regan MacNeil no longa-metragem de terror "O Exorcista", voltará para as telonas interpretando a protagonista na sequência do filme original, 50 anos após o seu lançamento.

As gravações foram encerradas no início de março e contaram com a presença de Ellen Burstyn, intérprete da mãe de Regan, além da direção de David Gordon Green, responsável pela nova trilogia de Halloween.

Blair atuou como consultora no próximo filme e não estará em muitas cenas. O seu retorno, no entanto, “deve fazer as cabeças dos fãs girarem de emoção”, segundo informações do portal Above The Line.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A sequência de “O Exorcista” seguirá o ator Leslie Odom Jr. no papel de um pai preocupado com o caso de possessão da filha. Em uma tentativa de encontrar pessoas que passaram por experiências similares, ele procura os MacNeil, a família do filme original.

Filme de terror com Winnie the Pooh provoca polêmica nos EUA; CONFIRA

O Exorcista: Previsão de estreia da sequência



O filme tem a sua estreia marcada para o dia 13 de outubro de 2023 nos Estados Unidos, sem previsão de chegada nos cinemas do Brasil.

A protagonista do primeiro filme, Linda Blair, chegou a trabalhar em outra continuação do clássico de terror de 1973, intitulada “O Exorcista II: O Herege”, de 1977.

O longa-metragem de 2023 pretende ser uma continuação direta da produção original e não terá relação com os lançamentos posteriores relacionados.

Swarm, série baseada em Beyoncé, é lançada na Amazon Prime; VEJA

Tags