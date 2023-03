Gratuito: MIS inaugura instalação imersiva com realidade virtual

Instalação "O meio que risca a pedra" fica em cartaz por tempo limitado no Museu da Imagem e do Som do Ceará. Abertura ocorre nesta quarta-feira, 22

A partir desta quarta-feira, 22, o Museu da Imagem e do Som abre nova instalação imersiva no equipamento. "O meio que risca a pedra", produzida pela Bugaboo Studio, é composta por projeções de registros em foto e vídeo de mergulhadores no Parque Estadual Marinho da Pedra da Risca do Meio, localizado a 10 milhas náuticas do Porto do Mucuripe, em Fortaleza.

A instalação fica em cartaz no equipamento a partir da quarta, 22, seguindo até domingo, 26. Ela abre novamente a partir da próxima quinta-feira, 30, e segue até domingo, 2 de abril, retornando ainda nos dias 4, 5 e 6.

"O meio que risca a pedra" propõe uma narrativa que imagina a visita de uma espécie alienígena ao planeta Terra. Quando é detectada inteligência no fundo do mar — em sinônimo de harmonia entre seres, e não tecnologia —, o visitante deixa o "espaço" e "mergulha" no oceano, mais especificamente em uma bancada de corais na costa do nordeste brasileiro.

Entre as imagens que compõem a instalação, estão as de corais coloridos e diferentes espécies de animais marinhos, como tubarões e tartarugas. A proposta da utilização de tecnologias imersivas acentua o caráter de conscientização ambiental proposto por "O meio que risca a pedra".

A instalação ocupa a sala imersiva do andar -2 do prédio anexo do MIS. A visitação ao espaço é livre para todas idades e não demanda agendamento. No entanto, é possível aprofundar a experiência a partir de uso de óculos de realidade virtual (somente para pessoas acima de 12 anos e mediante agendamento).

A sala imersiva conta com três óculos de realidade virtual disponibilizados ao público em estações específicas para a experiência com a tecnologia. Cada visitante pode usar, no horário agendado, o acessório por até cinco minutos.

O acesso à instalação é gratuito e a visitação segue o horário de funcionamento do MIS. O Parque da Risca da Pedra do Meio é uma das 39 Unidades de Conservação (UC) estaduais do Governo do Ceará, a partir da Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema).

"O meio que risca a pedra"

Quando: 22 a 26 de março; 30 de março a 2 de abril; 4 a 6 de abril; visitação de terça a quinta das 10 às 18 horas, e de sexta a domingo de 13 às 20 horas

Onde: Museu da Imagem e do Som (Av. Barão de Studart, 410 - Meireles)

Agendamento: bugaboostudio.simplybook.me/v2

Mais informações: (85) 3101.1207 ou @mis_ceara

