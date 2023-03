Gólgota: peça da Paixão de Cristo será realizada em abril

Produzido pelo grupo cearense Populart, o espetáculo “Gólgota” será apresentado em abril no Ceará ao longo de cinco sessões. A peça completa 30 anos de realização em 2023 e conta com elenco formado em grande parte por jovens do bairro José Walter, de Fortaleza. A estreia para o público geral acontecerá em 2 de abril de forma gratuita.

O trabalho narra a história de Jesus Cristo, desde seu nascimento até à ascensão. A encenação é feita a céu aberto com mais de 50 atores que se dividem entre figurantes, elenco principal e desempenham outras funções. A cenografia e os figurinos são confeccionados pelos jovens que fazem o espetáculo.

A estreia será em 31 de março no Teatro do Cuca do José Walter, mas o evento é reservado para convidados. Em 2 de abril, o grupo se apresenta na Pracinha do Amor, na cidade de Camocim. De 4 a 7 de abril, ocupará os teatros dos Cucas Jangurussu, Pici e Mondubim. O encerramento será em 7 de abril, no Campo do Onélio Porto, localizado no bairro José Walter - nesse caso, a entrada ocorre mediante doação de 1kg de alimento não perecível ou pelo valor de R$ 3.

Gólgota

Quando: de 2 a 7 de abril, sempre às 19 horas

Onde: diferentes lugares

Quanto: gratuito, com exceção do espetáculo de 7 de abril; nesse, é necessário doar 1kg de alimento não perecível ou pagar R$ 3

31 de março - Teatro Cuca José Walter (somente convidados)

2 de abril - Pracinha do Amor, em Camocim (Av. Beira Mar, 430-552 - Camocim)

4 de abril - Teatro Cuca Jangurussu (Av. Gov. Leonel Brizola, s/n - Jangurussu)

5 de abril - Teatro Cuca Pici (R. Cel. Matos Dourado, 1499 - Pici)

6 de abril - Teatro Cuca Mondubim (R. Prof. Glauco Lobo - Mondubim)

7 de abril - Campo do Onélio Porto (Av. E, 471 - Pref. José Walter)



