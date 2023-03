Gratuito: Dragão do Mar exibe filmes em libras e com audiodescrição

A partir desta terça-feira, 14, o Cinema do Dragão do Mar irá exibir filmes com acessibilidade em libras e com audiodescrição. A programação de filmes faz parte da "Mostra, Todo Mundo Quer Ver... Corpos estranhos!" que terá sessões ocorrendo até sexta-feira, 17, com longas-metragens sendo exibidos às 18 horas.

Durante a “Mostra, Todo Mundo Quer Ver... Corpos estranhos!”, três filmes nacionais serão exibidos: “Alice Junior”, “Divinas Divas” e “Que horas ela volta?”. Além dos longa-metragens brasileiros, o filme estadunidense e vencedor do Oscar de Melhor Filme em 2022, “Coda: No Ritmo Do Coração” também terá sessões na programação da mostra.

Todas as sessões são gratuitas. Para assistir aos filmes, é preciso retirar ingressos antecipadamente na bilheteria presencial no Dragão do Mar. Os ingressos ficam disponíveis para retirada a partir de 13h30min no dia de cada sessão e é permitido até dois convites por pessoa.

Edgar Jacques, ator e consultor em audiodescrição para cinema, explica como foi o processo de curadoria para a “Mostra, Todo Mundo Quer Ver... Corpos estranhos!”: “Minha vontade era que alguém com determinada vivência assistisse a um filme envolvendo outras vivências e percebesse que nelas há identificações possíveis. Ou seja, as dores e os bons sabores dos outros nos cabem muito bem também.”.

A “Mostra, Todo Mundo Quer Ver... Corpos estranhos!” tem início nesta terça-feira, 14, e ficará em cartaz no Cinema do Dragão do Mar até sexta-feira, 17, com sessões ocorrendo a partir das 18 horas. Já entre os dias 21 a 24 de março, os filmes serão reprisados às 14 horas.



Confira a programação da Mostra:

“Que horas ela volta?”

Quando: terça-feira, 14, às 18 horas

Reprise: terça-feira, 21, às 14 horas

“Divinas Divas”

Quando: quarta-feira, 15, às 18 horas

Reprise: quarta-feira, 22, às 14 horas

“Alice Junior”

Quando: quinta-feira, 16, às 18 horas

Reprise: quinta-feira, 23, às 14 horas

“Coda: No Ritmo Do Coração”

Quando: sexta-feira, 18, às 18 horas

Reprise: sexta-feira, 24, às 14 horas

Mostra, Todo Mundo Quer Ver... Corpos estranhos!

Quando: terça-feira, 14, até sexta-feira, 17, às 18 horas

Onde: Cinema do Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Gratuito



