SBT prepara especial de 60 anos do Programa Silvio Santos

Para comemorar os 60 anos do Programa Silvio Santos, que serão completados em junho deste ano, o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) fará um especial. Este não será um programa de despedida para o próprio apresentador, que supostamente anunciaria sua aposentadoria da televisão - boato negado pela assessoria da emissora.

As informações foram colhidas pelo portal NaTelinha, do Uol. De acordo com o site, o especial celebrará 60 anos da atração e quem estará à frente do programa será Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos. Serão apresentadas imagens raras do programa. Santos não aparece na atração desde setembro de 2022.

Em 2020, ele se afastou devido à pandemia e, apesar de ter ensaiado retornos, a exemplo de agosto de 2021 - quando gravou e acabou sendo diagnosticado com a Covid-19 -, hoje ele está em sua casa nos Estados Unidos. Patrícia Abravanel passou a comandar o Programa Silvio Santos mas, ainda assim, Silvio Santos não se aposentou. Se o fizer, o anúncio virá dele, e não da emissora.



