Anitta usa acessórios do cearense Espedito Seleiro em show no Recife

Cantora se apresentou em Recife, no evento "Ensaios da Anitta", e vestiu uma roupa de cangaceira feita pelo artista cearense Espedito Seleiro

A cantora Anitta utilizou, nesse sábado, 28, acessórios feitos pelo mestre do artesanato cearense Espedito Seleiro. A artista se apresentou em Recife, no Pernambuco, no evento de Carnaval “Ensaios da Anitta”.

Ela subiu ao palco vestindo uma roupa de cangaceira. Os acessórios que faziam parte do look - um par de botas, uma cartucheira e braceletes - foram feitos pelo cearense Espedito Seleiro.

O artesão, natural de Arneiroz, é um dos principais nomes da cultura do Estado. O mestre produz peças em couro marcadas pelas diferentes cores e formas, que se destacam pela grande representação da cultura nordestina. Entre as peças feitas pelo artesão, estão sandálias, botas, bolsas e móveis de couro.

Pelas redes sociais, a artista compartilhou fotos da roupa utilizada na apresentação. Na legenda, a cantora escreveu: “Você tem sangue de Maria Bonita! E eu tô pronta pro Ensaios da Anitta em Recife”.

BBB 23 inspirou legenda de Anitta

Além de mencionar a cangaceira nordestina Maria Bonita, parceira de Lampião, a frase faz referência a uma das falas do participante do Big Brother Brasil 23 (BBB 23), Fred Nicácio.

A declaração feita pelo participante do reality repercutiu nas redes sociais, após o brother consolar a parceira de jogo, Marília, que foi eliminada do programa na última quinta-feira, 26.

Espedito Seleiro: nordestinas famosas elogiaram look de Anitta

A publicação da cantora carioca conta com mais de 1 milhão de curtidas e famosos reagiram ao look da artista. A cantora Juliette e a influenciadora Gkay, que são paraibanas, elogiaram a roupa de Anitta.

Modelo em couro, adaptação e homenagem: Espedito Seleiro desenhou uniforme do time do Fortaleza; CONFIRA

