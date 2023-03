Canisso, ex-baixista do Raimundos, morre nesta segunda-feira, 13

O baixista Canisso, conhecido por integrar a banda Raimundos como baixista, morreu nesta segunda-feira, 13, aos 57 anos. A causa da morte não foi informada.

José Henrique Campos Pereira, o Canisso, nasceu na cidade de São Paulo e fazia parte dos Raimundos, banda de rock brasileira formada em Brasília, em 1987, e referência no gênero musical na década de 1990. O grupo encerrou suas atividades em 2001.

No Instagram do artista, a última publicação de Canisso foi uma despedida de show em Santa Catarina, em uma casa chamada Tortuga Underground. No evento, o músico subiu ao palco junto com a banda Sigma, nesse sábado, 11. “Valeu, Faísca. Grande noite na melhor casa do oeste de SC. Tortuga Raaarr”, agradeceu o artista.

