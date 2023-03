Atriz de 'Stranger Things' revela que foi assediada por produtor

A atriz Grace Van Dien revelou que deixou de atuar após sofrer assédio de um produtor de cinema. A declaração foi feita durante uma live no Twitch, plataforma de streaming no qual a jovem possui uma conta.

Tendo interpretado Chrissy, na última temporada de “Stranger Things”, Grace Van Dien esteve no elenco das séries “Greenhouse Academy” e “The Village”, além de atuar no filmes “Lady Driver” e “The Bad Twin”.

Na transmissão da live, Grace compartilhou ter recusado ofertas para novos filmes por conta do assédio sofrido em um dos últimos trabalhos: “Algumas pessoas estão chateadas comigo por recusar projetos de atuação, mas o fato é que, nos últimos projetos em que trabalhei, eu não tive as melhores experiências com algumas das pessoas.”.

“Um dos últimos filmes que fiz, um dos produtores me pediu para ... tipo, ele contratou uma garota com quem estava saindo, e então, a fez me pedir para fazer sexo a três com eles. E tipo, esse é o meu chefe. Eu não fiz isso, e chorei. Fiquei muito chateada”, revelou a atriz.

Aos 26 anos de idade, Grace decidiu que irá se dedicar mais ao streaming e deixar a atuação de lado por um tempo. “Com o streaming, eu escolho com quem saio, com quem falo, etc. Eu posso ficar dentro da minha casa e jogar videogame e não tenho meu chefe me pedindo para fazer sexo com ele. E estou desenvolvendo meus próprios projetos e espero que alguém decida financiá-los, porque assim posso controlar meu próprio set e não vou pedir aos meus atores para dormir comigo, então isso é legal, certo?”, finalizou.



