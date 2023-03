Disney +, Netflix e Star +: veja lançamentos do fim de semana

O Vida&Arte selecionou filmes e as séries que chegam aos catálogos dos principais streamings, como Prime Video, Star +, Netflix e Disney +

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias. Com "Miley Cyrus – Endless Summer Vacation" e "A Lição", confira as opções!

Netflix



Moon Dong-eun (Song Hye-kyo) é uma professora do ensino básico que é atormentada pelas terríveis memórias de seu passado, onde sofria bullying e diversos outros abusos por parte de Park Yeon-jin (Lim Ji-yeon) e seus amigos na escola. No entanto, as coisas passam a ganhar sentido na vida da protagonista quando ela descobre onde a filha de sua ex-colega e agressora estuda. Assim, Dong-eun passa a elaborar um plano de vingança complexo para que todos agressores, agora pessoas muito importantes e de alto nível social, sejam punidos pelos seus atos da juventude.

Disney +



Neste evento musical imperdível, Miley Cyrus sobe ao palco para apresentar seus novos hits, incluindo o sucesso "Flowers" e uma apresentação especial com o cantor e compositor Rufus Wainwright. Além de uma grandiosa performance, o especial traz entrevistas exclusivas na famosa casa de Los Angeles onde a cantora e atriz filmou o videoclipe de seu mais recente sucesso – “Flowers”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Clique aqui para ver o trailer

Confira todos os lançamentos:

Netflix

Luther: O Cair da Noite



A Lição - Parte 2



Volte Sempre!



Sobreviventes



Luccas Neto em: Acampamento de Férias 4, O Desafio Final



Pornhub: Sexo Bilionário



The Real Housewives of Beverly Hills - Temporada 7



Keeping Up with the Kardashians - Temporada 12



Disney +

A Jogada de Chang



Homem-Aranha 3



The Mandalorian – Temporada 2



The Bad Batch – Temporada 2



Garota da Lua e o Dinossauro Demônio – Temporada 1



Rumo ao Desconhecido – Temporada 1



Reflexões Sobre a Vida com Robin Roberts – Temporada 2



Miley Cyrus – Endless Summer Vacation (Backyard Sessions)



Prime Video

Cidade de Mentiras



Luta Por Justiça



A Queda



Ela Disse



M3GAN



Decisão de Partir



O Pior Vizinho do Mundo



Babilônia



Star+

Dawn Raid



A Maldição do Boneco



Casamento Arranjado



Acredite em mim: A história de Lisa Mcvey



Amor nas Ruas de Bursa



A Maldição dos Chippendales – Temporada 1



Storage Wars – Temporada 2



Detetives da Web – Temporada 1



O Mistério do Soldado Desaparecido – Temporada 1



Férias Mortais: O Assassino Selvagem – Temporada 2

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Escute o podcast clicando aqui

Tags