The Town Festival 2023: venda de ingressos inicia em 14 de março

Festival The Town, do mesmo criador do Rock In Rio, acontece em São Paulo em setembro

Do mesmo criador do Rock In Rio, o The Town acontece pela primeira vez nos dias 2, 3, 7, 9, e 10 de setembro em São Paulo. Com ingressos a partir de R$350 (meia entrada), as vendas iniciam no dia 14 de março.

Idealizado pelo empresário brasileiro Roberto Medina, o Festival tem Post Malone, Maroon 5, Foo Fighters e Bruno Mars. Além de artistas brasileiras Ludmilla, Iza, Criolo, Jão, Racionais MC’s & Orquestra Sinfônica Heliópolis entre os nomes confirmados.

As vendas dos ingressos, os chamados The Town Cards, iniciam na quarta-feira, 14, às 19 horas. Os preços variam de R$385 (meia-entrada) a R$770 (inteira), com limite de quatro ingressos por CPF, sendo no máximo uma meia entrada.

De acordo com a organização do evento, o passe equivale a um ingresso de gramado, sem data, válido para um dia do evento. A escolha do dia é feita 24 horas antes do início da venda oficial de ingressos.

The Town Festival 2023

Quando: terça-feira, 14, às 19 horas

Onde: vendas exclusivamente online no site da Ticket Master

Quanto: R$385 (meia-entrada) a R$770 (inteira)

