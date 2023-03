Gratuito: Paracuru tem shows no projeto Praia da Música Cearense

“Consolidar e fomentar a cultura, preservação do meio ambiente e o turismo no litoral cearense”: com esses objetivos, começa neste sábado, 11, a primeira edição do projeto Praia da Música Cearense. A iniciativa promoverá apresentações musicais cearenses de forma gratuita em cidades litorâneas do Estado a cada mês.

Neste fim de semana, serão realizados shows do músico, arranjador e produtor Lu D’ Sosa, do cantor e compositor Isaac Cândido, do violonista e cantor Juarez Paracuru, além de exposição com o artista plástico Neno Meno. A programação será realizada a partir das 17 horas no Calçadão da Praia do Ronco do Mar, na cidade de Paracuru.

Idealizado pela Direção das Artes Produções e com curadoria de Isaac Cândido, que também é produtor cultural, o projeto busca “crescer e abraçar todo o litoral cearense”, promovendo atrações musicais em meio às paisagens naturais litorâneas. Neste sábado, 11, Cândido tocará e cantará músicas do repertório de Raimundo Fagner, em uma homenagem ao artista.

Praia da Música Cearense: O papel do poder público

Lu D’Sosa, por sua vez, apresenta repertório do seu show "Soul Afro". Como conta Isaac, a ideia para o projeto surgiu do interesse dos dois músicos “em mostrar os seus trabalhos” sem “depender” da iniciativa pública, que, na visão de Cândido, “fica a desejar”.

“Por mais esforços que sejam feitos, você percebe que em várias cidades não há projetos, e quando há é no máximo para comemorar o aniversário da cidade, ou um Carnaval no qual as pessoas pegam ‘milhões’ de projetos e jogam tudo em dois ou três dias de evento. Você vê uma lacuna enorme em uma programação na qual você pode fomentar o turismo e falar do meio ambiente”, afirma.

Praia da Música Cearense: Consciência ambiental

O Praia da Música Cearense também busca promover atividades de conscientização ambiental da população. No sábado, será realizada uma “blitz de educação ambiental” para incentivar visitantes e moradores a não deixarem lixo na praia e contribuir para a preservação dos espaços naturais.

“O projeto tem esse viés de preocupação com o meio ambiente e também de fomentar o turismo e a cultura. O desejo é que a gente possa mostrar o que se tem de melhor na música do Ceará. Então, estamos com esse tripé e é de extrema importância”, alega.

A segunda edição já tem data prevista para acontecer: em 15 de abril, Paracuru será novamente palco da iniciativa. Mas, segundo Isaac, há o desejo de estender as ações nos próximos meses para a Taíba, em São Gonçalo do Amarante, e para as praias do Cumbuco, Caponga e Canoa Quebrada.

“A ideia é chamar a atenção da população e do poder público, porque a gente não tem uma megaestrutura ou um grande palco. É um palco pequeno na beira da praia, no calçadão. Agora, as atrações que colocaremos com certeza são o que há de melhor”, garante Isaac.



Praia da Música Cearense

Quando: sábado, 11, às 17 horas

Onde: Calçadão da Praia do Ronco do Mar (R. Ornezina Sampaio, 1 - Paracuru)

Gratuito



