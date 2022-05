Milton Nascimento anuncia despedida dos palcos e diz temer nova ditadura

O ano de 2022 representará um outro marco para a vida do cantor e compositor Milton Nascimento para além de seu aniversário de 80 anos: será o último em que subirá aos palcos para se apresentar. Com site próprio e vídeo especial, o artista anunciou “A Última Sessão de Música”, sua turnê de despedida a ser realizada tanto no Brasil quanto na Europa, relembrando grandes sucessos da carreira do “Bituca”.

Os ingressos começarão a ser vendidos em 18 de maio e, até a publicação desta matéria, estavam confirmados shows no Rio de Janeiro (RJ), em São Paulo (SP) e em Belo Horizonte (MG). Essa despedida, porém, será apenas dos palcos, segundo Milton. “De shows, eu quero parar. Mas quero continuar compondo e cantando. Não vou deixar de mexer com música”, disse em entrevista ao jornal O Globo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Celebrando também 60 anos de carreira, Milton relembrou na entrevista momentos importantes de sua trajetória musical - como o lançamento de “Canção do Sal”, sua música, por Elis Regina - e comentou sobre um temor de uma nova ditadura diante da instabilidade política e ameaças contra a democracia brasileira nos últimos anos.

“Se os jovens soubessem o que é uma ditadura, não iam querer. Só espero que não aconteça mais. Outra dessa o país não aguenta”, afirmou Nascimento, que chegou a ser perseguido durante a ditadura militar brasileira, sendo impedido de ver seu filho.

Sobre o assunto De Quixadá: Conheça Gabi Queiroz, talento do esporte e da música

Joelma grava DVD em Manaus após 18 anos e relembra sucessos da Banda Calypso

Vannick Belchior apresenta novo repertório na gravação do primeiro DVD

Recentemente, o “Clube da Esquina” foi considerado o maior álbum brasileiro de todos os tempos em eleição feita pelo podcast Discoteca Básica com 162 especialistas de diferentes áreas ligadas à produção musical, como jornalistas, músicos e produtores. A enquete foi feita no segundo semestre de 2021 e teve contribuições de nomes como Jotabê Medeiros e Nelson Motta.

Ao saber do resultado, Milton Nascimento não escondeu sua felicidade: "Não dá nem para falar da alegria que eu estou sentindo. Melhor de todos os tempos eu não pensei. Mas que é bom, é". Em sua turnê de despedida, o músico passeará por canções de vários de seus álbuns, indo de “Milton” (1970) a “Pietá” (2002).



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui.

Tags