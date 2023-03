50 Anos do Clube da Esquina: livro especial é lançado em Fortaleza

Celebrando as cinco décadas de lançamento do disco “Clube da Esquina”, dos cantores e compositores Milton Nascimento e Lô Borges, o livro que homenageia o álbum será lançado neste sábado, 4, em Fortaleza.

Produzido em 2022, “De Tudo Se Faz Canção – Os 50 anos do Clube da Esquina” é organizado por Márcio Borges, letrista de “Clube da Esquina”, e Chris Fuscaldo, pesquisadora e biógrafa. A produção literária foi construída para comemorar os 50 anos do álbum que marcou a Música Popular Brasileira (MPB).

Tendo já passado nas cidades de Recife, em Pernambuco, e João Pessoa, na Paraíba, a turnê de lançamento chega em Fortaleza neste sábado, 4, no Cantinho do Frango, no bairro Aldeota. Na ocasião, os autores do livro especial estarão autografando alguns exemplares de “De Tudo Se Faz Canção – Os 50 anos do Clube da Esquina”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na sexta-feira, 3, Chris Fuscaldo participará de uma roda de conversa sobre música brasileira e sobre o cearense Belchior. O encontro será na Livraria Lamarca, no bairro Benfica, a partir das 19 horas e terá presença de Jailson da Silva e Matheus Bonfim, professor e aluno da UFC e pesquisadores do “Óbvio Pós-TV” e do Grupo de Pesquisa História e Documentos: Reflexões sobre Fontes Históricas.

CONFIRA Radicado no Ceará, Samuel Rocha lança disco em turnê na Europa

Turnê 50 anos do Clube da Esquina

Roda de Conversa com Chris Fuscaldo

Quando: sexta-feira, 3, às 19 horas

Onde: Livraria Lamarca (avenida da Universidade, 2475 - Benfica)

Lançamento livro “De Tudo Se Faz Canção – Os 50 anos do Clube da Esquina”

Quando: sábado, 4, às 16 horas

Onde: Cantinho do Frango (rua Torres Câmara, 71 - Aldeota)



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags