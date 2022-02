Eliana reflete sobre assédio e machismo na TV: "Não nos calamos mais"

Com 32 anos de carreira, a apresentadora conquistou seu espaço em um meio que antes era dominado por homens. Eliana estreia "Ideias à Venda" na Netflix

Aos 48 anos de idade, Eliana acumula 32 anos de carreira. A apresentadora é uma das personalidades mais conhecidas da televisão brasileira e agora se prepara para estrear no streaming. Eliana irá comandar o programa "Ideais à Venda" da Netflix e em preparação para essa nova fase da carreira, ela reflete sobre sua trajetória na TV e fala sobre machismo e assédio.

Eliana deu início a carreira como apresentadora comandando o programa infantil "Festolândia" do SBT. Ao longo de sua trajetória, ela comandou diversos programas infantis no SBT e na Record TV, até que em 2005, a comunicadora passou por uma transição do público infantil para o público jovem-adulto ao apresentar o programa "Tudo é Possível".

Sobre o assunto Gratuito: Porto Dragão abre inscrições para oficinas de música e dança

Com seletiva em Fortaleza, campeonato de batalhas de rimas abre inscrições

Coldplay e Selena Gomez lançam videoclipe de "Let Somebody Go"; veja

Livro biográfico aborda a trajetória do caricaturista cearense Mendez

Indicados ao Oscar 2022: lista completa divulgada hoje, 8

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em entrevista ao Splash, a artista lembra que durante muitos anos apenas homens apresentavam programas de auditório e para ela é uma grande conquista ser uma das mulheres que se destacaram nesse meio. Apesar disso, Eliana admite ter sofrido assédio no início da carreira, mas acredita que atualmente as mulheres já não permanecerão caladas diante desses episódios.

"Ninguém mais aceita esse tipo de conduta (assédio). Cada vez mais nós mulheres estamos nos posicionando. Sabemos que existe uma cultura patriarcal, machista, que favorece os homens, mas o que me conforta é saber que as próximas gerações já vão ter uma rede de apoio", afirmou. "Se no passado eu vivi (assédio), hoje tenho certeza que não nos calamos mais. Vamos nos falar, nos expressar e queremos, sim, direitos iguais", declarou.

Nesta quarta-feira, 9 de janeiro, estreia "Ideias à Venda" na Netflix, um novo marco para Eliana que irá apresentar pela primeira vez um programa de negócios. "Ter sido convidada para esse novo projeto, sendo mulher, me coloca num patamar em que fico lisonjeada. Meu trabalho e minha insistência em fazer o melhor fazem com que cada vez mais eu venha colhendo frutos", ressaltou Eliana. O reality show terá empresários brasileiros defendendo seus produtos a um time de jurados e uma plateia de 100 pessoas, que irão decidir quem levará o prêmio de R$ 200 mil.

Confira o trailer de "Ideias à Venda":

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags