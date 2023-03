Daisy Jones and The Six: nova série tem brasileira no elenco

O título da Amazon Prime sobre a banda fictícia foi lançado nessa sexta-feira, 3, com a brasileira Nabiyah Be; confira quem é a atriz

A série Daisy Jones and The Six, baseada no livro homônimo da autora Taylor Jenkins Reid, estreou na Amazon Prime nesta sexta-feira, 3, com Riley Keough e Sam Claflin no elenco. Entre os intérpretes, a brasileira Nabiyah Be viverá a personagem Simone Jackson.

Natural de Salvador, capital da Bahia, Nabiyah é atriz, cantora e compositora e interpretou a vilã Linda, par de Killmonger (Michael B. Jordan) no filme “Pantera Negra” (2018). Atualmente, vive na cidade de Nova Iorque.

Seus pais, o cantor jamaicano de reggae Jimmy Cliff, e a mãe, a psicóloga Sônia Gomes, foram apresentados pela artista brasileira Margareth Menezes. Como cantora, a brasilo-jamaicana participa da canção Querera, de Menezes.

Daisy Jones and The Six: Atriz brasileira no elenco

No lançamento da Amazon Prime, Nabiyah Be é a cantora disco Simone Jackson, melhor amiga de Daisy Jones. A protagonista do enredo, que leva seu nome na banda, é interpretada por Riley Keough, neta de Elvis Presley.

Nabiyah já pode ser vista no episódio de estreia da série, intitulado “Track 1: Come and Get It”. Os próximos lançamentos acontecerão semanalmente, toda sexta-feira.

Confira ao trailer da série direto no YouTube

