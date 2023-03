Gratuito: shopping de Messejana promove festival de covers

Músicas de artistas como Cazuza, Coldplay, Marília Mendonça, Elvis Presley e U2 serão performadas por artistas durante o Festival de Covers do Grand Shopping, em Messejana.

As apresentações começam neste sábado, 4, e seguem até o dia 31 de março. O primeiro dia do evento conta com cover da banda norueguesa A-ha, responsável pelo grande hit "Take On Me".

A apresentação será feita pela Banda Skyline. O evento também terá a participação especial do DJ Julinho Lemos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já no dia 11 de março, a Banda Control une os sucessos de U2 e Coldplay no mesmo repertório. A programação segue com os clássicos da cantora Marília Mendonça (1995 - 2021), interpretados por Joy Alves.

LEIA MAIS | RBD: show ‘Live in Rio’ será exibido em cinema de Fortaleza

O público também poderá conferir covers de Legião urbana, Henrique e Juliano, Michael Jackson e mais. As apresentações são gratuitas e acontecem na praça de alimentação do Grand Shopping.

Festival de covers: confira programação completa

Sábado, 4

18 horas: Banda Skylline (cover A-ha) e participação especial do DJ Julinho Lemos

Quinta-feira, 9

19 horas: Banda Coda (Cover Legião Urbana)

Sábado, 11

18 horas: Banda Controll (cover U2 e Coldplay)

Quinta-feira, 16

19 horas: Joy Alves (cover Marília Mendonça)

Sábado, 18

18 horas: Sargento Pimenta (cover Beatles)

Quinta-feira, 23

19 horas: Allyson Moraes (cover Gustavo Lima e Henrique e Juliano)

Sábado, 25

18 horas: Gerard Presley (cover Elvis Presley) e Gleydson Jackson (cover Michael Jackson) com participação do DJ Julinho Lemos

Sexta-feira, 31

19 horas: Banda Alto Versos (cover Cazuza)

Festival de Covers

Quando: de 4 a 31 de março

Onde: praça de Alimentação do Grand Shopping (avenida Frei Cirilo, 3840 - Messejana)

Mais informações: no Instagram @grandshoppingce

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags