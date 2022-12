Will Smith revela situação humilhante em gravação de novo filme

Will Smith declarou que um ator cuspiu em sua cara durante as filmagens de "Emancipation"

Will Smith revelou ter passado por situações desagradáveis no set de filmagens de “Emancipation: Uma história de liberdade”, seu mais novo filme. Dirigido por Antoine Fuqua, o longa-metragem acompanha a história de um escravo, interpretado por Smith, que foge de seu proprietário nas plantações do sul dos Estados Unidos.

Nos bastidores, Will contou que a convivência com o co-protagonista Ben Foster não era das mais agradáveis. Entrevistado por seus filhos durante o programa “Red Table Talk”, Smith declarou que ele e Foster não se falaram durante os seis meses de gravações, e que já foi ignorado pelo mutante Anjo, de “X-Men 3: O Confronto Final”.

“Eu pensei ‘oh, ele não deve ter me visto!’. Mas se passaram seis meses e ele não falava comigo. Ele não fazia contato visual comigo. Não dizia uma palavra. Ele não me reconheceu por seis meses. Eu pensei 'ok, entendi, não estamos brincando'”, contou Will Smith, vencedor do Oscar de Melhor Ator por “King Richard: Criando Campeãs”, de 2021.

Além da situação com Ben Foster, Will Smith contou que, em uma das cenas, um outro ator que não foi identificado cuspiu em sua cara e que a ação não estava no roteiro.

O ator também afirmou que a experiência, desde a preparação para interpretar um escravo às filmagens de “Emancipation”, foram desumanizantes. “Uma vez que você experimenta essas coisas, elas vão para os mesmos bancos que suas memórias reais.” contou Will Smith.



