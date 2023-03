Após cirurgia, Susana Vieira garante retorno às telinhas

A atriz global Susana Vieira confirmou que pretende retornar à carreira nas novelas. A informação foi dada pela atriz após passar por uma cirurgia de emergência, e confirmou que a volta de Vieira será na novela "Terra e Paixão", a próxima novela das 21 horas.

A cirurgia no pé esquerdo foi realizada na última quinta-feira, 2, após a constatação de que a atriz estava tendo problemas com a calcificação óssea no membro. Em entrevista à Patricia Kogut, Susana Vieira confirmou a volta às novelas e falou sobre a lesão e a preparação para o retorno.

De acordo com a atriz, a lesão no quinto metatarso do pé não atrapalhou as preparações para a participação na trama. Desde 2019 afastada da televisão - sua maior pausa na carreira - a atriz está quase no fim da fisioterapia.

"Trama e Paixão", nova novela de Walcyr Carrasco, estreia em maio de 2023, no horário nobre da Globo. A última obra da qual a atriz participou, "Éramos Seis", foi ao ar em 2019. Enquanto não voltava para a TV, Susana Vieira buscou inspiração no teatro, atualmente estrelando na produção "Shirley Valentines".

