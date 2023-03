Susana Vieira recebe alta após passar por cirurgia no pé

Nessa quinta-feira, 2, Susana Vieira, 80, passou por uma cirurgia no pé esquerdo em um hospital do Rio de Janeiro. A artista precisou colocar um pino na região após sofrer um acidente em São Paulo, em janeiro, ao tropeçar em um buraco de uma calçada.

Ao O DIA, a assessoria da artista confirmou a informação e acrescentou que ela passa bem, já tendo recebido alta.



"Ela fez a cirurgia ontem e teve alta ontem mesmo. Está tudo bem", comentou a representante de Susana, revelando, ainda, que a atriz não poderá colocar o pé no chão por cerca de duas semanas.



Devido à cirurgia, a artista precisou cancelar as apresentações do espetáculo Shirley Valentine, que aconteceria nos dias 18 e 19 de março, no Sesc Glória, no Centro de Vitória, Espírito Santo.

No entanto, o período de recuperação da artista não afetará outras atividades profissionais dela: "Está dentro do prazo da agenda de gravação".

