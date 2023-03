Secretária do Audiovisual participa de programações em Fortaleza

Joelma Gonzaga, titular da secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura, participa de conversa aberta sobre políticas públicas no Porto Iracema das Artes e apresentação de projetos de roteiros da Escola

A 10ª edição da Mostra de Artes do Porto Iracema (MOPI) promove nesta sexta, 3, conversa com a secretária do Audiovisual do Ministério da Cultura Joelma Gonzaga. "O Brasil de volta às telas: políticas públicas para o audiovisual" ocorre a partir das 17 horas, na Escola Porto Iracema das Artes. A gestora federal também participa no sábado, 4, a partir das 9 horas, dos pitchings de roteiros do Laboratório de Cinema da instituição, no Cinema do Dragão.

O debate desta sexta, 3, contará também com a presença de Luisa Cela, secretária da Cultura do Ceará. O encontro das gestoras terá mediação da professora Bete Jaguaribe, diretora de Formação do Instituto Dragão do Mar.

Após a realização do debate, haverá, no Cinema do Dragão, a pré-estreia do longa "O Rio do Desejo", dirigido por Sérgio Machado. A entrada é gratuita e os ingressos estarão disponíveis na bilheteria do Cinema a partir das 13 horas da sexta, 3.

Já a programação dos pitchings — apresentações de roteiros em desenvolvimento para especialistas —no sábado, 4, será composta por sete projetos que foram frutos do Laboratório de Cinema do Porto Iracema. O júri será composto pelos produtores Ticiana Augusto Lima, Maurício Macêdo e Max Eluard, a curadora do Cinema do Dragão Kênia Freitas e a atriz e roteirista Georgina Castro.

As atividades compõem a 10ª MOPI, que celebra os 10 anos do Programa de Laboratórios de Criação da Escola Porto Iracema das Artes.

O Brasil de volta às telas: políticas públicas para o audiovisual

Com Joelma Gonzaga e Luisa Cela. Mediação de Bete Jaguaribe

Quando: sexta, 3, às 17 horas

Onde: Pátio da Escola Porto Iracema das Artes (rua Dragão do Mar, 160, Praia de Iracema)

Gratuito.

Exibição de "O Rio do Desejo"

Com as presenças do diretor Sérgio Machado e da roteirista Maria Camargo

Quando: sexta, 3, às 19 horas



Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema)

Gratuita. Ingressos podem ser retirados na bilheteria a partir de 13 horas

Pitchings de roteiros

Quando: sábado, 4, às 9 horas

Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema)

Gratuita.

