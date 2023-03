Radicado no Ceará, Samuel Rocha lança disco em turnê na Europa

O violonista fará seu último show em Fortaleza antes da passagem pela Europa no próximo dia 13, no restaurante Giz Cozinha Boêmia

A música instrumental cearense passará por cidades da França e da Alemanha a partir deste mês. O violonista Samuel Rocha, nascido em Pernambuco e radicado no Ceará, lançará seu primeiro disco solo fazendo uma turnê na Europa até abril. Ao lado dele, estarão os músicos Felipe Bastos (bandolim), Tauí Castro (pandeiro) e Paulo Maurício (clarinete).

Referência na cena da música instrumental e do choro no Ceará, Samuel Rocha lançará o álbum “Bordando o sete”. O primeiro trabalho solo do violonista e já disponível nas plataformas digitais de música. A obra nasce a partir da composição homônima na qual o violão de sete cordas tem abordagem de instrumento solista.

Intercâmbio Brasil-Europa

Além de shows, Samuel Rocha fará oficinas em cidades francesas como Paris, Palaiseu, Albertville, Toulouse e Strasbourg e na alemã Colônia. A turnê será realizada como resultado de um intercâmbio musical iniciado em 2022, quando ocorreu em Fortaleza o VI Seminário Euro-brasileiro de Choro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na programação, músicos brasileiros e europeus se reuniram com o objetivo de divulgar o choro brasileiro no exterior. A partir do contato com a diretora do Clube do Choro de Paris, Maria Inês Guimarães, que soube do lançamento de Rocha, surgiu o convite para o giro no "Velho Continente".

“Tudo isso surgiu após esse intercâmbio, dos europeus tendo interesse em conhecer o nosso choro cearense. Para minha felicidade, agora a gente está retribuindo a visita levando esse trabalho e fortalecendo também essa geração de compositores e violonistas da cena instrumental e, sobretudo, do choro cearense”, explica Samuel.

Ele garante levar sua marca - e o choro cearense - para os shows europeus: “Vai ser uma verdadeira festa da música brasileira e cearense, na qual poderei fazer um show 100% autoral”. Nas apresentações, haverá composições não só do “Bordando o Sete”, mas também do período da pandemia que não entraram no disco. Canções do álbum “Assovio do Tiê”, do trabalho que desenvolve com o grupo Murmurando, também serão interpretadas.

"Estímulo para os instrumentistas"

Samuel Rocha destaca a turnê como um incentivo a outros instrumentistas locais: “Que isso sirva de estímulo para que os instrumentistas acreditem no seu trabalho autoral e que saibam que podem, sim, estar dialogando com o Brasil e o mundo, não só no nosso Estado. A música que a gente está fazendo aqui é uma música que precisa ser divulgada para fortalecer a cena do choro cearense e da música instrumental”.

Sobre o assunto Secretária do Audiovisual participa de programações em Fortaleza

Estêvão Ferreira: conheça a trend de áudios que viralizou no TikTok

Gratuito: Escola de Carnaval realiza curso de Gestão Cultural

Ele acrescenta: “É uma oportunidade não só para o Samuel. É uma oportunidade que a gente tem de ver que é possível e real. Espero que muitos outros compositores da nossa cena tenham a oportunidade de não só ir à Europa, mas de levar a sua música para outros lugares do mundo”.

O violonista fará seu último show em Fortaleza, antes da passagem pela Europa, no próximo dia 13, no restaurante Giz Cozinha Boêmia. Na ocasião, ele reunirá parceiros em uma grande roda de choro e música instrumental para tocar todas as faixas do “Bordando o Sete” e outras composições de sua trajetória.

"Bordando o Sete" no Giz

Quando: segunda-feira, 13 de março, às 19 horas

Onde: Giz Cozinha Boêmia (Rua Professor Dias da Rocha, 579 - Meireles)

Preço do disco: R$30

Mais informações: @gizcozinhaboemia



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui.

Tags