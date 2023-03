Estêvão Ferreira: conheça a trend de áudios que viralizou no TikTok

Áudios do pernambucano Estêvão Ferreira tomaram conta de redes sociais, como o TikTok e Instagram. Depois de viralizar em 2020, ele volta a fazer sucesso com frases marcantes e características da linguagem, como usar o adjetivo "Apocalíptico" e assinar o próprio nome no fim dos áudios.

Natural do Recife, Estêvão Ferreira mora hoje em Vertentes, no interior de Pernambuco, a pouco mais de 180 km da capital. Para se comunicar com amigos, passou a enviar áudios bem-humorados, que passaram a compartilhar com outras pessoas. Com a repercussão positiva, ele abriu o próprio canal de contato com os fãs por meio do Telegram.

A trend se baseia nos internautas dublarem seus áudios utilizando um filtro de distorção facial. Agora, além da sonora, faz uso das redes sociais para mostrar um pouco da sua rotina. O sucesso do autor de “beijos de luz, Estêvão Ferreira”, seu maior bordão, já lhe rendeu participação em campanha da rede de fast food estadunidense McDonald’s.

