Elon Musk demite executiva do Twitter que dormia no trabalho para cumprir prazos

Elon Musk já realizou 8 rodadas de demissões. A mais recente envolveu 200 funcionários, incluindo executiva do Twitter que dormia no trabalho para cumprir prazos

Elon Musk, dono e CEO do Twitter, anunciou a demissão de mais 200 funcionários do Twitter no último fim de semana. Dentre as exonerações está Esther Crawford, diretora que viralizou no mundo após revelar que estava dormindo no trabalho para cumprir os prazos exigidos pelo novo chefe.

A mais recente rodada de desligamentos corresponde a uma redução de 10% no quadro de funcionários da empresa.

Ao todo, desde que assumiu a rede social, entre demissões e pedidos de demissões, o empresário presenciou a redução de 70% dos colaboradores da empresa desde que assumiu o comando do negócio.

Os desligamentos fazem parte do plano de Musk de reduzir a equipe para um quadro mínimo visando ajustar as contas da plataforma.

O CEO já realizou oito rodadas de demissões, reduzindo a equipe inicial de 7.500 empregados para 30% do total, assim, atualmente a empresa conta com cerca de 2.250 funcionários em todo o mundo.

Nova onda de demissões no Twitter inclui executiva que dormia na empresa

Os desligamentos incluem além da diretora, que ganhou notoriedade após o lançamento da assinatura paga do “Twitter Blue”, cientistas de dados, engenheiros e especialistas em aprimoramento da plataforma.

Alguns funcionários relataram terem descoberto a demissão após terem ferramentas de trabalho desconectadas na noite de sábado. Eles alegam não ter recebido nenhum tipo de comunicação formal.

A primeira parte dos desligamentos retirou metade do quadro de funcionários e gerou debate nas redes sociais. A então diretora à época Esther Crawford chegou a brincar com a situação na rede social publicando uma foto enquanto “dormia” no trabalho.

Na legenda da publicação, Crawford brinca que estava dormindo no trabalho para conseguir concluir com prazos.



When your team is pushing round the clock to make deadlines sometimes you #SleepWhereYouWork https://t.co/UBGKYPilbD — Esther Crawford ✨ (@esthercrawford) November 2, 2022

O Twitter não é a primeira gigante da tecnologia a anunciar demissões em massa, desde o final de 2022, empresas como o Google, a META e a Microsoft também anunciaram reduções relevantes no quadro de funcionários.



