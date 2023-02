Netflix anuncia redução do preço da assinatura em mais de 30 países

A plataforma de streaming Netflix anunciou, nessa quinta-feira, 23, a redução no preço das assinaturas do serviço em mais de 30 países.

De acordo com o The Wall Street Journal, a redução nos preços abrange alguns países do Oriente Médio, como Iêmen, Irã e Líbia, da África, como o Quênia, além de mercados na Europa e na Ásia.

O corte nos preços deve variar em cada país, podendo reduzir pela metade o custo de uma assinatura.

Na América Latina, países como Equador, Nicarágua e Venezuela registraram a diminuição. Porém, segundo a CNN, a Netflix afirmou que o Brasil está fora da lista e seguirá com o preço atual do serviço.

No Brasil, os preços diferenciam entre os planos, com o preço mínimo de R$ 18,90/mês no plano básico com anúncios a R$ 55,90/mês no plano Premium, que oferece mais benefícios ao usuário.

A empresa, que atua em mais de 190 países, busca novos assinantes em lugares em que ainda não tem grande participação. As mudanças nos preços também ocorrem em meio ao crescimento de serviços de streaming e plataformas globais concorrentes, como HBO Max, Disney+ e Paramount+.

