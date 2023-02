Conheça a ONG de Fortaleza que participou do Domingão com Huck

Instituto Pensando Bem atua na Favela do Inferninho, em Fortaleza, e quer transformar realidades com educação, sustentabilidade e cidadania

"Transformar a favela" é a ideia que rege a atuação da ONG Pensando Bem, responsável por desenvolver ações na Favela do Inferninho, no bairro Vila Velha, em Fortaleza. Neste domingo, 26, o fundador Rutenio Florencio e o cofundador Railson Marques venceram a prova do Domingão do Huck e levaram para o Instituto o total de R$ 353.504.

Fundada em 2020, oferece aulas gratuitas de esportes, informática, ações de meio ambiente e sustentabilidade, além de cursos voltados à empregabilidade. Em quase três anos de atividades, já impactaram mais de 400 famílias da região.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Antes de se tornar um centro de encontro e atividades do Pensando Bem, o Beco do Céu era um espaço abandonado. A missão da ONG, por sua vez, era de revitalizar e ressignificar o local como um ambiente de transformação e possibilidades.

Hoje, o espaço funciona como ponto de referência para a comunidade, promovendo a convivência e a cidadania e atende diariamente crianças, jovens e adultos. Recebe doações de pessoas físicas e jurídicas, que podem ser feitas via site ou por meio de contato direto com o Instituto via redes sociais.

Sobre o assunto Gratuito: ONG no Montese oferece aulas de arte para idosos

Instituto Pensando Bem

Onde: Beco Céu na Travessa Artur Borges, 55 - Vila Velha

Escritório Administrativo na Rua 45, 1710, Conj. dos bancários

Como doar: qualquer valor por meio do site www.institutopensandobem.com

Mais informações: @pensandobemof nas redes sociais ou número (85) 98203-6485

Tags