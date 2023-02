Lollapalooza 2023: Blink-182 cancela show no Brasil; diz colunista

Jornal do Commercio

Blink-182 cancela show no Brasil; banda de rock se apresentaria durante Lollapalooza Brasil 2023

A banda Blink-182 cancelou o show que realizaria no Lollapalooza 2023, festival de música que acontece no mês de março em São Paulo. A informação é do colunista Leo Dias.

Marcado para acontecer nos dias 24, 25 e 26 de março deste ano no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, a banda de rock estadunidense Blink-182 estava prevista para se apresentar no sábado, 25.

Sendo uma das principais atrações do dia, o anúncio do trio no evento, em outubro de 2022, foi responsável por esgotar os ingressos rapidamente.

Houve grande expectativa dos fãs para a apresentação no Brasil, já que além da banda se apresentar no país, esse seria um dos primeiros shows com Tom DeLonge de volta ao grupo. O guitarrista havia deixado a banda em 2015 e anunciou seu retorno ao trio no final de 2022.

Além de Blink-182, a edição de 2023 do Lollapalooza Brasil conta com grandes nomes internacionais no line-up como Drake, Billie Eilish, Tame Impala, Rosalía e Lil Nas X.



