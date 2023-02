Músicos cearenses relatam agressão durante Carnaval de Fortaleza

Na última terça-feira, 21, o músico Cainã Cavalcante foi agredido por seguranças que trabalhavam no polo de Carnaval do Aterrinho da Praia de Iracema. A informação foi divulgada por ele no início da tarde desta sexta-feira, 24, em publicação no seu perfil do Instagram.

No comunicado, Cainã conta que estava aguardando um amigo que trabalhava no evento e, durante a passagem de um carro para os bastidores, se afastou para dar espaço ao automóvel, passando um pouco da área interna das grades.

“Os seguranças que já estavam em clima de agressividade, abriram as grades para que o carro pudesse passar, e eu fiquei na ponta, quase passando da grade. Foi quando 4 seguranças correram pra cima de mim, gritando, me agarrando, me puxando, mão no pescoço, mão na cintura… um terror! E eu só falava: ‘Calma, gente! Me solta! Eu to saindo da frente do carro’, e aí veio um quinto segurança e me deu um soco na costela”, detalhou.

Segundo o violonista, com a movimentação, pessoas o reconheceram e começaram a gritar por seu nome, fazendo com que os organizadores do polo levassem Cainã Cavalcante para a área interna.

O músico conta que, nesse momento, autoridades políticas se desculparam pelo ocorrido, mas que Elpídio Nogueira, secretário da Cultura de Fortaleza, não deu atenção ao passar pelo artista. “Enquanto várias pessoas tentavam me acolher, ele passou direto. Como se nada tivesse acontecido”, relembrou.

Tiago Pikachu também relatou ter sido agredido por seguranças contratados para o evento. Na ocasião, o músico estava com a pulseira de acesso aos bastidores e, ao retornar do banheiro, foi impedido pelos seguranças. “Você toca no evento da sua Cidade, sai para ir no banheiro, tenta entrar novamente (com a pulseira de banda do evento) e um segurança empurra você como um saco de lixo”, descreveu o Tiago, em publicação no Story do Instagram.

Em nota, a Secretaria de Cultura de Fortaleza (SecultFor) declarou repúdio aos atos de violência ocorridos durante o evento e informou que o secretário Elpídio entrou em contato com Cainã Cavalcante para prestar solidariedade e se desculpar pela situação.

“A Secretaria Municipal da Cultura (Secultfor) repudia, veementemente, todo e qualquer ato de violência em eventos da pasta. O secretário Elpídio Nogueira entrou em contato com o artista Cainã Cavalcante para se desculpar e se solidarizar com o músico, como também deixá-lo a par das providências já em execução. Foi determinada a apuração do caso, ocorrido na última terça-feira. O titular da secretaria reuniu a organização do evento para definir medidas e encaminhamentos a fim de que esse caso não se repita, incluindo uma melhor capacitação dos profissionais de segurança. A empresa responsável pela segurança já foi notificada”, disse a nota.

O Sindicato dos Músicos Profissionais no Estado do Ceará (Sindimuce) compartilhou uma nota em apoio aos artistas agredidos durante o Carnaval de Fortaleza e solicitou respostas sobre as ações de violência ocorridas no Ciclo Carnavalesco.

“Todas essas condutas são absolutamente reprováveis e merecem o repúdio de todos, assim como prestamos neste momento solidariedade e apoio aos colegas Cainã Cavalcante e Tiago Pikachu. Esperamos urgente resposta de Elpídio Nogueira, José Sarto Nogueira e de todas as autoridades que se relacionam e têm responsabilidades com o respeito aos cidadãos e cidadãos e com a segurança de todos”, diz o comunicado.



