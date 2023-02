Irmão mais velho de Madonna morre aos 66 anos

Anthony tinha 66 anos e era o irmão mais velho de Madonna. Ciccone passou sete anos morando nas ruas por conta do alcoolismo

Morreu nesta sexta-feira, 24, o irmão mais velho da rainha do pop Madonna. Anthony Ciccone teve sua morte confirmada em publicação feita pelo cunhado Joe Henry, casado com sua outra irmã Melanie, em homenagem no Instagram.

A causa da morte não foi divulgada. Anthony tinha 66 anos e um histórico com bebidas alcoólicas e lutava contra o vício que o fez, por sete anos, estar em situação de ruas.

A relação do irmão de Madonna com a família era conturbada e só após passar por reabilitação Anthony retornou para casa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No auge do vício, Ciccone chegou a dizer que Madonna e ele nunca se amaram. Apesar das declarações de Anthony, a estrela do pop contou que ajudou o irmão tanto financeiramente como em forma de afeto. Ela conta que pagou clinicas de reabilitação e também se esforçou para se aproximar dele.



Até o momento, a estrela do pop não se pronunciou sobre a morte do irmão.

Tags