Após desistir do BBB, Bruno Gaga está com a família: "Eu precisava disso aqui"

Dois dias após desistir do Big Brother Brasil 2023, Bruno Gaga já está na casa de sua família em São José da Laje, em Alagoas. No instagram, ele publicou uma imagem abraçado com seus pais: “Vocês não tem noção de como eu precisava disso aqui”.

Nos stories, ele agradeceu o carinho e as mensagens de apoio dos seguidores. “Quero agradecer todo o carinho de vocês, todo esse suporte, todas as mensagens que eu estou recebendo de muito carinho, de muito afeto. Ai meu coração é só gratidão. E agora que eu estou falando diretamente com cada um de vocês", disse.

Bruno tem 32 anos e, antes de entrar no programa, trabalhava em uma farmácia. Ele decidiu deixar o programa por conta de sua saúde mental. “Eu cheguei ao meu ápice de ansiedade, coisa que eu nunca senti lá fora”, disse no confessionário do reality após apertar o botão de desistência.

“Eu cheguei nesse programa radiante, muito feliz, muito realizado de um sonho, mas, depois disso, da pressão psicológica do jogo, com críticas que eu já escutava lá fora, que eu era um personagem. Esse é o meu jeito e eu não ia mudar”, complementa.



