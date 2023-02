Gratuito: Matheus Fernandes e Orquestra da Uece se reúnem em show

Unindo forró e música clássica, o projeto Viva Música 2023 reunirá em Fortaleza o cantor Matheus Fernandes e a Orquestra da Universidade Estadual do Ceará (Uece) juntos ao palco em evento gratuito no dia 4 de março às 19 horas. O evento ocorrerá no Aterrinho da Praia de Iracema.

A ocasião será a estreia do projeto Vivo Música 2023 e terá regência do maestro Renato Misiuk com a presença do cantor dono de hits como "Balanço da rede" e "Baby, me atende".

Atualmente o cantor está trabalhando no projeto "MF No Rio. Vol. 1", coletânea que conta com 11 músicas e participações especiais como Ludmilla e Belo.

Orquestra da Uece

Em agosto de 2008, teve início na Universidade Estadual do Ceará o projeto de extensão hoje chamado de Orquestra Sinfônica da UECE (Osuece). Desde então, a iniciativa tem promovido a inclusão social a partir da arte e o aperfeiçoamento musical dos participantes. Em 2023, o grupo completa 15 anos de trajetória.

