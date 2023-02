Sana 2023: Gloria Groove faz show em julho no Centro de Eventos

Segunda parte do Sana 2023 terá show de Gloria Groove; o evento trouxe Pitty em janeiro como atração principal do festival geek

A segunda parte do Sana 2023 já está com data marcada para acontecer. Nos dias 7, 8 e 9 de julho, o maior evento da cultura geek do Nordeste retorna ao Centro de Eventos e, como na 1ª edição do ano - ocorrida em janeiro -, a ocasião contará com um show especial no fim de semana.

Ocorrendo no sábado, dia 8 de julho, Gloria Groove volta à Fortaleza para apresentação no palco principal do Sana. Os ingressos já estão à venda no Sympla, com valores de R$80 a R$340, nas opções de pista e frontstage.

Na ocasião, aqueles que comprarem ingresso de sábado para o Sana poderão assistir ao show de Gloria Groove. As vagas para os visitantes do Sana são limitadas à lotação do espaço.

Já quem for adquirir somente o ingresso para o show da Glória, terá acesso livre ao Sana durante todo o sábado.

Esta já é a segunda vez de Gloria Groove em Fortaleza. A cantora esteve na Capital junto com Wanessa Camargo no dia 14 de janeiro, durante a festa Fica Vai ter Pop - O Espetáculo.

Gloria Groove em Fortaleza: Sana 2023

Quando: sábado, 8 de julho, às 20 horas

Onde: Centro de Evento do Ceará avenida Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)

Ingressos à venda no Sympla



