Oscar 2023: ‘Aftersun’ e ‘Pinóquio’ são exibidos no Cine São Luiz

Indicados ao Oscar 2023, "Aftersun" e "Pinóquio" serão exibidos no Cineteatro São Luiz durante programação de Carnaval

A partir desta quinta-feira, 16, o Cineteatro São Luiz dá início a programação especial de Carnaval. Com exibição “Aftersun” e “Pinóquio”, ambos filmes indicados ao Oscar 2023, as sessões acontecem diariamente até a próxima segunda-feira, dia 20.

Ambientado na década de 1990, “Aftersun” acompanha Sophie, de onze anos, e seu pai Calum, durante as férias e aborda os diversos estágios da relação entre pai e filha. Paul Mescal vive Calum, que concorre na categoria de Melhor Ator na 95ª edição do Oscar.

Oscar 2023: confira lista de indicados

Dirigido por Charlotte Wells, o longa-metragem será exibido nas sessões de 14 horas e 18h30min nesta quinta, 16, e sexta-feira, 17. No sábado, 18, os horários são de 14 horas e 16h15min. Domingo, 19, e segunda-feira, 20, terão sessão única às 14 horas.

Produção da Netflix, “Pinóquio” é uma versão stop-motion do conto clássico e tem direção de Guillermo del Toro e Mark Gustafson. O longa-metragem é indicado na categoria de Melhor Animação no Oscar 2023.

No Cineteatro São Luiz, “Pinóquio” terá exibição às 16h15min na quinta, 16, e sexta-feira, 17. No sábado, 18, domingo, 19, e segunda-feira, 20, o filme será exibido na sessão de 10 horas.

Todas as sessões de “Aftersun” e “Pinóquio” são legendadas. Os ingressos estão disponíveis à venda no Sympla e na bilheteria do Cineteatro São Luiz nos valores de R$5 (meia) e R$10 (inteira).

Carnaval 2023: confira programação do Cineteatro São Luiz

Aftersun

quinta-feira, 16: sessões às 14 horas e às 18h30min

sexta-feira, 17: sessões às 14 horas e às 18h30min

sábado, 18: sessões às 14 horas e às 16h15min

domingo, 19: sessão às 14 horas

segunda-feira, 20: sessão às 14 horas

Pinóquio

quinta-feira, 16: sessão às 16h15min

sexta-feira, 17: sessão às 16h15min

sábado, 18: sessão às 10 horas

domingo, 19: sessão às 10 horas

segunda-feira, 20: sessão às 10 horas

Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Quanto: R$5 (meia) e R$10 (inteira)

Ingressos à venda no Sympla e na bilheteria do Cineteatro São Luiz



