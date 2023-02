Morre Austin Majors, ator mirim de 'Nova York Contra o Crime'

Morreu neste sábado, 11, aos 27 anos, o ex-ator Austin Majors, conhecido pela série "Nova York contra o crime". Austin morava em um espaço destinado a pessoas sem moradia em Los Angeles. A causa da morte não foi revelada.

Majors iniciou a carreira aos quatro anos, no ano de 1999, interpretando o filho do protagonista em "Nova York contra o crime". Saiu do elenco em 2004 e a série policial teve fim no ano seguinte, em 2005.

Em sua carreira como ator, também participou de outras produções como "Plantão médico" e "Desperate housewives" e na série "How I met your mother", seu último trabalho, realizado em 2009.

Em comunicado à revista "Variety", a família falou sobre Austin. "(Austin) era um ser humano amável, artístico, brilhante e gentil. Austin tinha muito prazer e orgulho com sua carreira como ator", destaca. "Austin era o tipo de filho, irmão, neto e sobrinho que nos deixava orgulhosos e vamos sentir muita falta dele para sempre".

