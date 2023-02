Paco Rabanne: morre estilista espanhol aos 88 anos

A morte do estilista Paco Rabanne foi confirmada nesta sexta-feira, 3, pelo grupo que detém a grife que leva seu nome

O estilista espanhol Francisco Rabaneda y Cuervo, conhecido no mundo artístico como Paco Rabanne, morreu aos 88 anos. A informação foi confirmada na manhã desta sexta-feira, 3, pelo grupo Puig, que cuida da marca com nome do modista.

O estilista era conhecido por seus conjuntos metálicos e designs da era espacial da década de 1960. De acordo com o jornal francês "Le Monde", ele morreu em Portsall, na França.

Após o anúncio da morte, os internautas lembraram de sua famosa frase do estilista: "Nem toda a gente pode ser uma estrela. Têm de saber ser inteligentes. O principal é falar de nós, sabermos diferenciar-nos dos outros. Nunca copie", disse Paco Rabanne em 2010 aos alunos do colégio La Croix-Rouge.

