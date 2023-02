Burt Bacharach: cantor e compositor americano morre aos 94 anos

O lendário produtor, compositor e cantor americano Burt Bacharach, que produziu várias canções de sucesso por décadas, especialmente na de 1960, morreu em Los Angeles aos 94 anos, informou a imprensa local nesta quinta-feira, 9.

Sua agente publicitária, Tina Brausam, disse que Bacharach morreu na quarta-feira de causas naturais. Ele morreu "em paz, em casa, com sua família ao seu lado", afirmou ela.

As reações à notícia foram variadas. Noel Gallagher, ex-guitarrista e compositor da banda britânica Oasis, prestou homenagem a quem chamou de "maestro". "Foi um prazer conhecê-lo", escreveu ele em sua conta no Instagram.

RIP Maestro. It was a pleasure to have known you. NGX pic.twitter.com/prDA0n4CzW — Noel Gallagher (@NoelGallagher) February 9, 2023

O fundador, líder e compositor dos famosos Beach Boys, Brian Wilson, lamentou e disse estar "triste" com a morte deste "gigante da indústria musical". "Burt foi um dos meus heróis e teve uma grande influência no meu trabalho", destacou.

Billy Corgan, vocalista de longa data da banda de rock alternativo americana Smashing Pumpkins, prestou homenagem a Bacharach como um "gigante da canção bela e espontânea".

Paul Stanley, guitarrista do veterano grupo de hard rock Kiss, mencionou "um tesouro, composto por canções extraordinárias, deixado para nós" por Bacharach.

Burt Bacharach… What a loss but what a treasure of amazing songs he’s left us. His work with Hal David, Carole Bayer Sager and others, share an effortless combination of simplicity & sophistication. Walk On By? That’s What Friends Are For? Alfie? This Guy’s In Love With You? WOW — Paul Stanley (@PaulStanleyLive) February 9, 2023

Burt Bacharach: Elite musical

Bacharach escreveu sucessos como "Raindrops Keep Fallin' On My Head", "Walk on By" e "Do You Know the Way to San Jose", que marcaram épocas e gerações. Levou quase 50 sucessos ao Top 100 internacional e nove canções para o primeiro lugar nas paradas.

A lista de quem interpretou seus sucessos passa de mil, incluindo Tom Jones, Elvis Costello e os roqueiros White Stripes. Dionne Warwick, no entanto, foi sua principal intérprete, tendo seu nome e sua carreira sempre sido ligado ao do maestro.

O célebre saxofonista de jazz americano Stan Getz gravou um álbum inteiro de suas composições ("What the World Needs Right Now: Stan Getz Plays the Burt Bacharach Songbook").

Burt Bacharach ficou conhecido por suas baladas românticas e melancólicas que cruzavam a fronteira entre o jazz e o pop, com sofisticados arranjos orquestrais. Suas obras frequentemente alcançavam o topo das paradas de sucessos nas rádios dos dois lados do Atlântico.

Suas composições, aparentemente simples - "tenho apenas uma regra: não dificulte para o ouvinte", afirmou -, são repletas de compassos assimétricos e progressões de acordes complexas.

Bacharach e david: Dupla de sucesso



Este pianista apaixonado por jazz nasceu em 12 de maio de 1928 em Kansas City, Missouri (sul), e estudou a arte da composição em várias universidades americanas.

Após cumprir o serviço militar obrigatório, foi contratado pela mítica cantora alemã Marlene Dietrich como arranjador e diretor musical de suas turnês.

Em 1957, conheceu o compositor Hal David, falecido em 2012, com quem formou uma das parcerias mais bem-sucedidas de todos os tempos na indústria musical.

Quatro anos depois, durante uma sessão de gravação, eles descobriram uma jovem cantora que se tornou uma das principais intérpretes de suas composições: Dionne Warwick. Entre 1962 e 1968, eles escreveram 15 títulos que o levaram diretamente para o Top 40 dos EUA.

A dupla de compositores também foi aclamada por Hollywood. Em 1970, ganhou dois prêmios Oscar pela música do filme "Butch Cassidy and the Sundance Kid" e sua canção original "Raindrops Keep Fallin' On My Head".

Em 1973, os dois artistas entraram em uma disputa financeira. Por dez anos, só se falaram através de advogados e nunca mais trabalharam juntos.

Depois disso, viajou pelo mundo se apresentando com orquestras, embora a pandemia de coronavírus tenha reduzido sua agenda de turnês.

Em 2012, o então presidente Barack Obama (democrata, 2009-2017) concedeu-lhe o prestigioso Prêmio Gershwin da Biblioteca do Congresso de Canção Popular.

Mostrando sua longevidade e com fãs de diferentes gerações, Bacharach se apresentou no popular festival britânico Glastonbury em 2015. Na época, ele tinha 87 anos e agraciou o público com uma serenata de sucessos de quase uma hora.

Os grandes sucessos de Burt Bacharach

O compositor americano Burt Bacharach, criou, junto com o letrista Hal David, dezenas de canções que se tornaram clássicos.

Abaixo, algumas de suas criações mais famosas:



- Baby it's you (1962)

- I just don't know what to do with myself (1962)



- 24 hours from Tulsa (1963)



- Anyone who had a heart (1963)

- (They long to be) close to you (1963)

- Wives and lovers (1963)

- Walk on by (1964)

- A house is not a home (1964)



- What the world needs now is love (1965)



- What's new pussycat? (1965)



- Alfie (1966)



- I say a little prayer (1967)

- The look of love (1967)



- Do you know the way to San José? (1968)



- Promises, promises (1968)



- Raindrops keep fallin' on my head (1969)

- I'll never fall in love again (1969)



- Arthur's theme (Best that you can do) (1981)



- That's what friends are for (1982)



- On my own (1986)

