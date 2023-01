Adama Niane, ator da série ‘Lupin’, morre aos 56 anos

Em 2021, Adama Niane interpretou Léonard, na série da Netflix "Lupin". A causa da morte do ator não foi divulgada

O ator francês Adama Niane, que interpretou o assassino e ex-presidiário Léonard no seriado “Lupin”, da Netflix, morreu aos 56 anos. A informação foi confirmada neste último domingo, 29, nas redes sociais de Omar Sy, protagonista da série. A causa da morte não foi divulgada.

Nascido em Paris, na França, Adama esteve no elenco das séries “Chefs” (2016), “A Louva-a-deus” (2017), “Recursos Desumanos” (2020) e “Sam” (2019-2021). O ator francês também participou do filme de terror “Estranhos em Casa”, de 2019. Olivier Abbou, diretor do longa-metragem, lamentou a notícia em suas redes sociais: “Ele era engajado, iluminado, inteiro, talentoso, poderoso. Ele era meu herói, um amigo e um cúmplice. Vá em paz”.

Em 2021, Adama Niane participou de “Lupin”, série original da Netflix que chegou ao segundo lugar dos seriados mais assistidos na plataforma daquele ano, como o antagonista Léonard.

Nas redes sociais, Omar Sy, que interpretou Lupin, homenageou o amigo nas redes sociais. “Estendo minhas profundas condolências aos entes queridos de Adama Niane, um imenso ator ao lado de quem tive a chance e o prazer de atuar. Um homem de rara benevolência… Que sua alma descanse em paz.”, escreveu o ator em publicação no Twitter. (Com Correio 24 horas)

J’adresse mes profondes condoléances aux proches d’Adama Niane, immense acteur au côté duquel j’ai eu la chance et le plaisir de jouer.

Un homme d’une bienveillance rare…Que son âme puisse reposer en paix. pic.twitter.com/aGdhYMf4gG — Omar Sy (@OmarSy) January 29, 2023



