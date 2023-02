Martinho da Vila 85 anos: conheça os principais sucessos do cantor

Martinho da Vila completa 85 anos de idade neste domingo, 12 de fevereiro; confira lista com os maiores sucessos do sambista

Um dos grandes nomes da música brasileira, tendo construído o seu legado no samba, Martinho da Vila completa, neste domingo, 12, 85 anos de idade. Nascido em Duas Barras, município do Rio de Janeiro, Martinho iniciou sua trajetória na música no início da década de 1970.

Em 1968, após participar do III Festival da Record, o compositor lançou "Casa de Bamba", considerada uma de suas principais canções. No ano seguinte, o músico lançou seu primeiro álbum de estúdio, intitulado “Martinho da Vila”, que incluíam as canções "O Pequeno Burguês", "Quem é Do Mar Não Enjoa" e "Prá Que Dinheiro".

Leia no O POVO + | Confira mais histórias e opiniões sobre música na coluna Discografia, com Marcos Sampaio

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com todas as faixas compostas por ele, o disco agradou o público, conquistando recordes de vendas e de execuções nas rádios por todo o país no ano de lançamento.

A partir daí, Martinho da Vila consolidou-se como um dos maiores vendedores de discos no Brasil, tendo, em 1995, alcançado a marca de primeiro sambista a vender 1 milhões de cópias com o disco “Tá delícia, Tá gostoso”.

Considerado um dos principais sambistas do país, Martinho da Vila conquistou o Grammy Latino de 2016, na categoria Melhor Disco de Samba/Pagode, com o álbum “De Bem com a Vida”.

Em homenagem ao aniversário de 85 anos do músico, o Vida&Arte listou alguns dos principais sucessos de Martinho da Vila. Confira:

Casa de Bamba (1969)

O pequeno burguês (1969)

Canta, canta minha gente (1974)

Disritmia (1974)

Aquarela brasileira (1975)

Ex-amor (1981)

Mulheres (1995)

Devagar, devagarinho (1995)



Tags