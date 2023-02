Festival Barulhinho Delas abre inscrições para oficinas gratuitas

Promovendo o protagonismo e a diversidade de mulheres na arte, o Festival Barulhinho Delas está com inscrições abertas para o eixo formativo da iniciativa. Entre 14 e 25 de fevereiro, série de oficinas gratuitas sobre produção cultural e artística serão promovidas pelo evento. As inscrições estão abertas até domingo, 12.

As oficinas que serão ofertadas no eixo formativo serão "Produção Executiva - Da Teoria à Prática", com Camila Guerra; "Cenografia para eventos", com Joana Cardoso; "Introdução à prática de roadie", com Ravena Monte; e "Artesanias e Memória em Cerâmica", com Carrie Reichardt.

As atividades ocorrerão em diferentes espaços da Cidade e, também, em diferentes dias e horários. É possível encontrar as informações detalhadas pelo link bit.ly/oficinabarulhinho1 ou pelas redes sociais do festival e da produtora Mercúrio Gestão e Produção.

Quando: até domingo, 12 de fevereiro

Onde: portaldajuventude.fortaleza.ce.gov.br ou bit.ly/oficinabarulhinho1

Mais informações: no Instagram @barulhinhodelas e @mercuriogestaoeproducao

