Restauração: Sobrado Dr. José Lourenço suspende visitas

O Sobrado Dr. José Lourenço, localizado no Centro de Fortaleza, anunciou a suspensão temporária das visitas e atividades ofertadas em sua sede na rua Major Facundo. A razão, conforme comunicado, é que o equipamento inicia o processo de restauração e conservação preventiva.

"Queremos garantir a preservação e a manutenção desse patrimônio tão importante para o Ceará com mais 170 anos de história e memória", consta o informe divulgado pelo órgão nas redes sociais.

A ideia é que o Sobrado continue com programações de forma itinerante através do Projeto "Percursos", que atua no fomento, a formação e a difusão artística e cultural. Artistas com atividades previstas para o período que o equipamento estará em reforma serão contactados para reajuste das datas.

O prédio que abriga o Sobrado Dr. José Lourenço foi construído na segunda metade do século XIX. Seu nome é uma homenagem ao primeiro proprietário, o médico e político José Lourenço de Castro Silva, falecido em 1874.

