Gratuito: Projeto da UFC abre inscrições para cursos de música

Violino, viola erudita, violoncelo e contrabaixo acústico são os cursos ofertados de forma gratuita pelo projeto Ensino Coletivo de Cordas Friccionadas, vinculado à Universidade Federal do Ceará (UFC). Os interessados podem se inscrever até 28 de fevereiro por meio de formulário on-line.

Um dos requisitos para a inscrição é ter mais de 7 anos de idade e não é necessário ter conhecimentos prévios para as turmas iniciantes. Segundo informa a UFC, é necessário possuir o instrumento ou adquiri-lo durante o curso.

As turmas contemplam adolescentes, jovens e adultos, com vagas limitadas. A seleção segue a ordem de inscrição e o resultado será divulgado no dia 4 de março.

Os cursos têm início marcado para o dia 27 de março e conta com turmas presenciais e on-line. Na modalidade presencial, as aulas acontecem no prédio da Pró-Reitoria de Extensão da UFC, na Avenida Universidade. No caso das turmas on-line, os alunos receberão por e-mail as orientações para participação das aulas via Google Meet.

Cursos de música na UFC

Quando: aulas a partir de 27 de março

Onde: encontros presenciais no prédio da Pró-Reitoria de Extensão da UFC (avenida da Universidade, 2210 - Benfica) e on-line no Google Meet

Inscrições: de 7 a 28 de fevereiro, via formulário on-line

Mais informações: no Instagram @ensinocoletivo ou no site da UFC

